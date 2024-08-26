Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi Play-Off Maçları Canlı Yayınla TRT'de - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi Play-Off Maçları Canlı Yayınla TRT'de

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi Play-Off Maçları Canlı Yayınla TRT\'de

Galatasaray-Young Boys, Slavia Prag-Lille ve Başakşehir-St Patrick's Athletic FC rövanş karşılaşmaları TRT 1 ve TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşacak.

26.08.2024 10:03
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Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynanacak Galatasaray- Young Boys, Slavia Prag- Lille ile Konferans Ligi Play-Off turundaki Başakşehir-St Patrick's Athletic FC rövanş karşılaşması canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray tur için sahaya çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı. Galatasaray'ın Rams Park'ta İsviçre ekibi Young Boys'u ağırlayacağı rövanş karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yöneteceği rövanş karşılaşması 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Slavia Prag ile Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçında sahasında Slavia Prag'ı 2-0 mağlup eden Lille, maça avantajlı durumda çıkacak. 28 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak Slavia Prag - Lille rövanş maçı da canlı yayınla TRT 1 ve tabii'de izleyicilerle buluşacak.

Başakşehir, evinde İrlanda temsilcisini konuk ediyor

UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Rams Başakşehir sahasında St. Patrick's Athletic FC ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Macar hakem Balazs Berke yöneteceği müsabaka 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Rams Başakşehir - St. Patrick's Athletic FC karşılaşması da canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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