Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı

Esenler Erokspor'un Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada saha içinden çok kulübedeki gerginlik konuşuldu.
Mücadelenin 65. dakikasında oyundan alınan Recep Niyaz, teknik ekibin kararına sert tepki gösterdi. Yıldız futbolcu, sinirlerine hakim olamayarak kramponunu fırlattı.
Tepkisini sürdüren Recep Niyaz, formasını ve içliğini çıkararak yere attı. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.
Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yaşananlara anında müdahale ederek oyuncusuna, "Sus artık tamam! Bırak da kararları biz verelim" sözleriyle tepki gösterdi. Karşılaşmadaki bu gerginlik, Erokspor'un mağlubiyetinin önüne geçerek günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.
