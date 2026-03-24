Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı
Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı

24.03.2026 08:29
Esenler Erokspor'un Erzurumspor FK'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada, saha içinden daha çok kulübedeki gerginlik konuşuldu. Maçın 65. dakikasında oyundan alınan Recep Niyaz, teknik ekibin kararına sert tepki göstererek kramponunu fırlattı ve formasını yere attı. Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, oyuncusuna sert bir şekilde müdahale etti.

RECEP NİYAZ ÇILDIRDI

Mücadelenin 65. dakikasında oyundan alınan Recep Niyaz, teknik ekibin kararına sert tepki gösterdi. Yıldız futbolcu, sinirlerine hakim olamayarak kramponunu fırlattı.

FORMAYI ÇIKARIP YERE ATTI

Tepkisini sürdüren Recep Niyaz, formasını ve içliğini çıkararak yere attı. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN SERT MÜDAHALE

Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yaşananlara anında müdahale ederek oyuncusuna, "Sus artık tamam! Bırak da kararları biz verelim" sözleriyle tepki gösterdi. Karşılaşmadaki bu gerginlik, Erokspor'un mağlubiyetinin önüne geçerek günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Osman Özköylü, Recep Niyaz, Esenler, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yağız spotcu yağız spotcu:
    bu tür takımlar istanbul ligi altında oynamalı eyup basaksehır kasımpaşa karagümrüm bunlara özel istanbul ligi yapın minimum 5 bn taraftarı olmayanı cıkarmayın üst liglere gelecek takım bursa es es ankaragücğ adana olmalı 5 0 Yanıtla
  • yağız spotcu yağız spotcu:
    çıkarmayın bu tür takımları seyırcısı bıle yok sadece akpli beledıyelerin takıkı doldu lig istanbul ligi yapın orda oynasınlar aralarında 1 2 Yanıtla
  • Volkan Ataş Volkan Ataş:
    Allahın izniyle Amed spor gelecek süper lige 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
