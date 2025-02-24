Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı

Geniş Video İzle

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka'da futbolcular, peşinat ödemelerindeki gecikme ve galibiyet primi yatmadığı için idmana çıkmadı. Futbolcuların, ödeme yapılana kadar antrenmanlara çıkmayacakları öğrenildi. Bu hafta İzmir'de oynanacak zorlu Düzcespor maçı öncesi yaşanan krizin takımın performansını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

24.02.2025 15:59  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka'da futbolcular idman boykotu yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, peşinat ödemelerindeki gecikme ve Bornova 1877 maçının galibiyet primi yatmadığı için bugün yapılması gereken idmana çıkmadı.

Kulüpte yaşanan maddi kriz nedeniyle sezon başında iddialı bir şekilde kurulan basketbol takımı önce antrenman boykotu yapmış, daha sonra ise takım dağılmıştı. Mali kriz şimdi de futbol takımını vurdu.

BOYKUT KRİZ ÇÖZÜLENE KADAR DEVAM EDECEK

Grupta son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlikle ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan ekiplerden biri olan Karşıyaka'da futbolcuların ödeme yapılana kadar antrenmanlara çıkmayacağı öğrenildi. Boykotun kriz çözülene kadar devam edeceği bildirildi.

Ligde bu hafta İzmir'de oynanacak zorlu Düzcespor maçı öncesi yaşanan krizin takımın performansını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Yönetimin kaynak arayışlarını sıklaştırdığı kaydedildi.

Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı

Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    türkiyedeki futbol takimlari sirketlesmeli buyuk veya kucuk o sekilde yonetilmeli az gelirse az gider yapilmali baskavyolu yok 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    işte 3 lig 2 lig para desteği olmadığı için şikeye yöneliyorlar TFF el atması lazım yardım için 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.