Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu

Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu

30.05.2023 22:43

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte çılgınca sevinen Galatasaray kafilesinde başkanvekili Erden Timur ile yıldız futbolcu Torreira'nın yerde yuvarlandığı anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Erden Timur ile Torrerira'nın sevinci gündeme oturdu.

ERDEN TİMUR İLE TORREIRA ÇİMLERDE YUVARLANDI

MKE Ankaragücü maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte tüm yedek kulübesi ve yöneticiler Eryaman Stadı'nda sahaya girerek şampiyonluğu kutladı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile Lucas Torreira büyük mutluluk yaşadı. İkili birbirlerine sarılarak çimlerde yuvarlandı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şampiyonluk kutlamasına damga vuran kare! Erden Timur ile Torreira birbirlerine sarılıp çimlerde yuvarlandı

OKAN BURUK İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 23. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-kırmızılılar da daha önce futbolcu olarak 7 kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Galatasaray'a hoca olarak geldiği ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı.

YORUMLAR
500
Dev gelir! Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu Dev gelir! Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu

Lucas Torreira, Galatasaray, Erden Timur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Şampiyon Galatasaray'ın kasasına dev gelir! Rakam dudak uçuklatıyor
22:46 Şampiyon Galatasaray'ın kasasına dev gelir! Rakam dudak uçuklatıyor
22:46 WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek
22:40 WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek
22:42 Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu
22:40 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü
22:36 Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu
22:34 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü
22:37 Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler
22:31 Yine Fenerbahçe'ye değindi! Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 22:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement