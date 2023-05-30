Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Erden Timur ile Torrerira'nın sevinci gündeme oturdu.

ERDEN TİMUR İLE TORREIRA ÇİMLERDE YUVARLANDI

MKE Ankaragücü maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte tüm yedek kulübesi ve yöneticiler Eryaman Stadı'nda sahaya girerek şampiyonluğu kutladı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile Lucas Torreira büyük mutluluk yaşadı. İkili birbirlerine sarılarak çimlerde yuvarlandı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

OKAN BURUK İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 23. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-kırmızılılar da daha önce futbolcu olarak 7 kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Galatasaray'a hoca olarak geldiği ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı.