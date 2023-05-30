Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Erden Timur ile Torrerira'nın sevinci gündeme oturdu.
MKE Ankaragücü maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte tüm yedek kulübesi ve yöneticiler Eryaman Stadı'nda sahaya girerek şampiyonluğu kutladı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile Lucas Torreira büyük mutluluk yaşadı. İkili birbirlerine sarılarak çimlerde yuvarlandı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Galatasaray, Süper Lig tarihinde 23. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-kırmızılılar da daha önce futbolcu olarak 7 kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Galatasaray'a hoca olarak geldiği ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Erden Timur ve Lucas Torreira'nın sevinci Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu - Son Dakika