Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2,45, en yakın takipçisi Beşiktaş'a da 3,30 oran verilmişti. Bu hafta oluşan farktan sonra oranlarda da büyük değişim görüldü.
Trabzonspor'un oranı 2.15 olarak belirlendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4.10'luk oranla ikinci aday gösterildi. Galatasaray'da ise bir değişiklik yok.
Trabzonspor: 2.15
Fenerbahçe: 4.10
Beşiktaş: 4.10
Galatasaray: 5.00
2,45 Trabzonspor
3,30 Beşiktaş
3,40 Fenerbahçe
5,00 Galatasaray
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı - Son Dakika Spor