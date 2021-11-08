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Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı - Son Dakika

Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı

08.11.2021 16:38
Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı

12. haftayı 30 puanla lider kapatan Trabzonspor, Galatasaray'a 9, Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. Trabzonspor, güncellenen puanlarla favori gösterildi. Geçen hafta İkinci favori gösterilen Beşiktaş, konumunu Fenerbahçe ile paylaştı. En az şans yine Aslan'a verildi.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2,45, en yakın takipçisi Beşiktaş'a da 3,30 oran verilmişti. Bu hafta oluşan farktan sonra oranlarda da büyük değişim görüldü.

ASLAN DEĞİŞMEDİ

Trabzonspor'un oranı 2.15 olarak belirlendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4.10'luk oranla ikinci aday gösterildi. Galatasaray'da ise bir değişiklik yok.

YENİ ORANLAR

Trabzonspor: 2.15

Fenerbahçe: 4.10

Beşiktaş: 4.10

Galatasaray: 5.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

2,45 Trabzonspor

3,30 Beşiktaş

3,40 Fenerbahçe

5,00 Galatasaray

Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı - Son Dakika Spor


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