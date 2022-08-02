Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var

02.08.2022 10:20

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de kaleci ve forvet transferi gündemde. Sarı-lacivertlilerin golcü listesinin başında Alexander Sörloth var. Yedek kaleci olarak düşünülen isim ise Gökhan Akkan.

Transfer döneminin hızlı takımlarından biri olan sarı lacivertliler, kadro güçlendirme çalışmalarına hızla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip kaleci ve golcü takviyesi yapacak.

GOLCÜ İÇİN 3 ADAY VAR

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin listesinde forvet transferi için 3 isim bulunuyor. RB Leipzig'den Alexander Sörloth, Al-Arabi'den Aaron Boupendza ve M 'Gladbach'tan Alassane Plea. Adaylar arasında önceliğin Sörloth ve tekrar masaya oturulan Plea olduğu konuşuluyor.

YEDEK KALECİ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yedeği olarak güven verecek bir kaleci arıyor. Transfer listesinin başında ise Rizespor forması giyen Gökhan Akkan bulunuyor. Alternatifler ise bir diğer Rizespor kalecisi Tarık Çetin ve eski Fenerbahçeli futbolcu Ertuğrul Taşkıran.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var - Son Dakika
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