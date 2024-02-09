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Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonu oldu.

6-9 Şubat tarihleri arasında Ankara'da Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonası yapıldı. Grup birinciliği müsabakalarında dereceye giren 16 genç kız bowling takımı ile 16 genç erkek bowling takımı Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti. 4 gün süren müsabakalar sonunda genç kız kategorisinde Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Bowling Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye ikinciliğini Samsun İlkadım Anadolu Lisesi elde ederken, Sakarya Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Beden eğitim öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Samsun'u temsilen Ankara'da yapılan Bowling Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Alaçamspor Bocce Takımı'nın alt yapısını oluşturan genç kız takımımızı Türkiye şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Türkiye şampiyonasına hazırlandık. Samsun'un Alaçam ilçesinde bowling salonu bulunmuyor. Biz sporcularımızla haftada bir gün 150 km yol yaparak antrenmana Samsun Bowling Salonu'na gittik. Bu Türkiye şampiyonluğu için çok emek ve çaba sarf ettik. Samsun'a hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN