Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonu

Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonu

Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonası'nda, Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Bowling Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Beden eğitim öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, takımın başarısını yoğun antrenman programına ve büyük emeğe bağladı.

09.02.2024 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonu oldu.

6-9 Şubat tarihleri arasında Ankara'da Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonası yapıldı. Grup birinciliği müsabakalarında dereceye giren 16 genç kız bowling takımı ile 16 genç erkek bowling takımı Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti. 4 gün süren müsabakalar sonunda genç kız kategorisinde Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Bowling Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye ikinciliğini Samsun İlkadım Anadolu Lisesi elde ederken, Sakarya Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Beden eğitim öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Samsun'u temsilen Ankara'da yapılan Bowling Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Alaçamspor Bocce Takımı'nın alt yapısını oluşturan genç kız takımımızı Türkiye şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Türkiye şampiyonasına hazırlandık. Samsun'un Alaçam ilçesinde bowling salonu bulunmuyor. Biz sporcularımızla haftada bir gün 150 km yol yaparak antrenmana Samsun Bowling Salonu'na gittik. Bu Türkiye şampiyonluğu için çok emek ve çaba sarf ettik. Samsun'a hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Anadolu Lisesi, Türkiye, Samsun, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:31:51. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement