Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, dünya şampiyonasında Türkiye\'yi temsil edecek

Umut Kalaycı, Fransa'da düzenlenecek Volo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için seçildi. Kalaycı, Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda derece yaparak milli takım seçmelerine katıldı ve namağlup olarak birinci oldu. Hedefleri, dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşımızı kürsüde söyletmek.

03.05.2024 10:36  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

7-11 Mayıs tarihleri arasında Fransa Saint Vulbas'ta yapılacak Volo Dünya Şampiyonası'nda Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, tek erkekler gelenekselde Türkiye adına yarışacak.

03-07 Nisan tarihleri arasında Mersin'de yapılan Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye derecesi yapan Umut Kalaycı, 08-09 Nisan'da Volo Milli Takım Seçmelerine davet edildi. Milli takım seçmelerini namağlup olarak 1. sırada tamamlayıp Türkiye'yi Fransa Saint Vulbas'ta yapılacak Volo Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeyi hak kazandı.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Volo Türkiye Şampiyonası'na ve arkasından yapılan milli takım seçmelerine aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile çok iyi hazırlandık. Hedefimiz dünya şampiyonasını ülkemize getirmek. Bocce denilince artık akla Alaçam geliyor. Alaçamspor olarak bu sene yapılan Bocce Raffa, Volo ve Petank Türkiye Şampiyonalarında farklı kategorilerde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazandık. Bu sene hedefimiz ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşımızı kürsüde söyletmek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Türkiye, Alaçam, Fransa, Mersin, Samsun, Dünya, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement