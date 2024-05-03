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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

7-11 Mayıs tarihleri arasında Fransa Saint Vulbas'ta yapılacak Volo Dünya Şampiyonası'nda Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, tek erkekler gelenekselde Türkiye adına yarışacak.

03-07 Nisan tarihleri arasında Mersin'de yapılan Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye derecesi yapan Umut Kalaycı, 08-09 Nisan'da Volo Milli Takım Seçmelerine davet edildi. Milli takım seçmelerini namağlup olarak 1. sırada tamamlayıp Türkiye'yi Fransa Saint Vulbas'ta yapılacak Volo Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeyi hak kazandı.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Volo Türkiye Şampiyonası'na ve arkasından yapılan milli takım seçmelerine aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile çok iyi hazırlandık. Hedefimiz dünya şampiyonasını ülkemize getirmek. Bocce denilince artık akla Alaçam geliyor. Alaçamspor olarak bu sene yapılan Bocce Raffa, Volo ve Petank Türkiye Şampiyonalarında farklı kategorilerde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazandık. Bu sene hedefimiz ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşımızı kürsüde söyletmek" dedi. - SAMSUN