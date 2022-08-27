Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği sona erdi

27.08.2022 09:24
Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği sona erdi

Samsun Bafra Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği final ve kupa töreniyle sona erdi.

Samsun Bafra Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği final ve kupa töreniyle sona erdi.

Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen 8 takım ve yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği turnuva, birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. 2011-2012- 2013 doğumlu sporcuların yeteneklerini sergilediği turnuvanın şampiyonu 23 Nisan Futbol Kulübü oldu. Turnuvada 1453 Fetihspor ikinci, Mevlanaspor üçüncü, Dededağspor da dördüncülüğü elde etti.

Kupa töreninde turnuvada görev alan doktorlara, Bölgesel Lig Hakem Gözlemcisi Murat Göze ve uzun yıllar Samsun İl Hakem Komitesi Başkanlığı Yapan Helim Balakçı ve turnuvada görev alan Samsun bölgesi hakemlerine teşekkür plaketi verildi. Törende Şampiyon olan 23 Nisan Futbol Kulübü'nün kupası ve madalyası Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi.

Kupa töreninde yaptığı konuşmada sporun tüm insanları sevinç ve heyecan etrafında buluşturan ortak bir olgu olduğuna değinen Başkan Hamit Kılıç, "Sporun bireysel ve toplumsal yararı temel alındığında hem birey hem de toplumlar için sağlıklı bir yaşam biçimi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Yani spor sadece sağlık değil aynı zamanda doğru bir eğitim biçimidir. Bafra Belediyesi olarak bu anlayışla çocuklarımız gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız spora teşvik ediyoruz. İkincisini hayata geçirdiğimiz Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliğimizde 8 takım ve yaklaşık 200 çocuğumuz farklı renkler ama aynı duygularla sportif mücadele içerisinde oldular, yeteneklerini sergilediler. Herkes için spor ve yaşam boyu spor anlayışına bağlı kalarak kentimizi spor organizasyonları ile buluşturmaya devam edeceğiz. Skordan önce dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın önemli olduğu organizasyonumuza katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Evinin bahçesinde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Evinin bahçesinde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Samsun'da 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi Samsun'da 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaynak: İHA

Samsun, Futbol, Bafra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 09:24:26. #1.13#
SON DAKİKA: Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement