Samsun Büyükşehir Belediyesi, FIFA Standartlarında 3 Yeni Futbol Sahası Yapıyor

Spor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ve Atakum ilçelerine FIFA standartlarında 3 yeni futbol sahası kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesince Atakum ilçesinde inşa edilen FIFA standardındaki Çobanözü Futbol Sahası'nın yüzde 95'i, Kurupelit Futbol Sahası'nın yüzde 77'si; Canik ilçesindeki futbol sahasının ise yüzde 55'i tamamlandı.

Kurupelit Futbol Sahası

FIFA standardındaki Kurupelit Futbol Sahası, Atakum'un Büyükoyumca Mahallesi'nde inşa ediliyor. Kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı proje de iç cephe döşeme ve dış cephe çalışmaları sürüyor. Yüzde 77 fiziki gerçekleşmeye ulaşan proje 500 kişi seyirci kapasitesine sahip olacak. Proje de ayrıca soyunma odası, hakem ve antrenör odaları, depolar ve 140 araçlık otoparkta yer alıyor.

Çobanözü Futbol Sahası

Atakum'un Çobanözü Mahallesi'nde inşa edilen 706 kişi seyirci kapasiteli Çobanözü Futbol Sahası'nda ise sona gelindi. Çevre düzenlemeleri devam eden projede yüzde 95 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Proje sentetik futbol sahası, tribün alanı, kafe, antrenör odaları, soyunma odaları ve fitness salonundan oluşuyor.

Canik Futbol Sahası

Canik'te FIFA standartları gözetilerek hayata geçirilen bin 363 metre kapalı alana, 865 kişi seyirci kapasitesine sahip olacak futbol sahasında da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yüzde 55 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan projede saha kazı, dolgu çalışmaları, kaba inşaat, duvar ve perde izolasyon çalışmaları tamamlandı. Futbol sahası etrafı ve tribünlerde bulunan istinat duvarlarının demir, kalıp ve beton çalışmaları ise büyük oranda tamamlandı. Canik Futbol Sahası projesi, sentetik futbol sahası, tribün alanı, kafe, antrenör odaları, soyunma odaları fitness salonu ve otoparktan oluşuyor.

Başkan Doğan: "Biz spor şehriyiz"

Yeni sahalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz; 19 Mayıs'ın, gençliğin ve sporun şehriyiz. Samsun'umuz için yapılan tüm projelerde bu hususu gözetiyoruz. Bu nedenle tüm branşlarımızın yanı sıra amatör futbolumuzu da desteklemeye özen gösteriyoruz. Bu anlayışla şehrimize sahalar kazandırmaya devam ediyoruz. Atakum ilçemizde de iki önemli saha inşaatımız devam ediyor. Canik ilçemizde de aynı şekilde bir sahamızın çalışmaları sürüyor. Gençlerimiz, çocuklarımız o sahalarda kendini geliştirecek, yetiştirecek. Proje inşaatlarımız devam ediyor. İnşallah sahalarımızı en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız" dedi. - SAMSUN