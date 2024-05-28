Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Eskrimcisi Paris 2024'e Katılacak - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Eskrimcisi Paris 2024'e Katılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Eskrimcisi Paris 2024\'e Katılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli eskrimcisi Nisanur Erbil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Nisanur Erbil'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

28.05.2024 22:49  Güncelleme: 22:52
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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Spor Kulübü'nün milli eskrimcisi Nisanur Erbil, Paris 2024 kafilesine adını yazdırdı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, milli sporcu Nisanur Erbil'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Samsunlu milli eskrim sporcusu Nisanur Erbil için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Milli eskrimcimiz Nisanur Erbil, Uluslararası Eskrim Federasyonu'ndan (FIE) 28 Mayıs 2024 tarihinde aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak kadınlar kılıç disiplininde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı" ifadelerine yer verilirken öte yandan Nisanur'un bir ilke imza attığı da aktarıldı. Nisanur aldığı davetle Olimpiyat tarihinde kılıç disiplininde Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın sporcu olacak.

Başkan Doğan'dan Nisanur'a tebrik

Nisanur Erbil'in Olimpiyata katılmaya hak kazanmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, "Milli gururumuz Nisanur Erbil kardeşimizin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandığı haberini almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sporun her dalında fark oluşturan ve büyük başarılara imza atan, sporun şehri Samsun'umuzda yetişen Nisanur Erbil kardeşimiz ülkemizi ve şehrimizi, Paris'te temsil edecek. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün milli sporcusu Nisanur Erbil'e ve tüm milli sporcularımıza canı gönülden başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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