Samsun Büyükşehir Spor Kulübü, Dragon Bot Türkiye Şampiyonası\'nda 3 kupa kazandı

Samsun Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep'te düzenlenen Dragon Bot Türkiye Şampiyonası'nda 3 kupa kazandı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından 7. Uluslararası Su Sporları Festivali kapsamında 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde Gaziantep Rumkale'de düzenlenen Dragon Bot Türkiye Şampiyonası'nda Samsun Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. 37 takımdan 740 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada iki gün boyunca kıyasıya yarışlar gerçekleştirildi. Organizasyonun tamamlanmasının ardından Samsun Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları kadınlar ve erkekler kategorilerinde Türkiye birinciliği, kadın-erkek karışık kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Üç farklı kategoride dereceye girerek toplam 3 kupayı Samsun'a kazandıran sporcular, ortaya koydukları başarılı performansla şehrin spor alanındaki gurur veren başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.