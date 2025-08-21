Samsun\'da 3 Bant Bilardo Şampiyonası Başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası A Klasman mücadelelerinde 177 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılıyor. 19 Ağustos'ta başlayan şampiyona kapsamında sporcular madalya almak için çaba sarf ediyor. Toplam 177 sporcunun yer aldığı turnuvada bugün A Klasman sporcularının ıstakaları konuştu. 14 masada toplam 28 sporcu aynı anda vuruşlarını sayıya çevirmeye çalıştı.

Avrupa Bilardo Federasyonu ve Türkiye Bilardo Federasyonu yöneticileri tarafından da takip edilen şampiyona, 25 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Turnuvada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. - SAMSUN