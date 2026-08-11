Samsun’da Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Samsun’da Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı

Samsun’da Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı
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Samsun'da düzenlenen Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası başladı. 42 kulüpten 537 sporcu, 11-16 Ağustos'ta mücadele ediyor.

Samsun'da Deniz Küreği Endurance (Uzun Mesafe) ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası başladı. 11-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 42 kulüpten 537 sporcu mücadele ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, bugün başlayan yarışlarla Samsun'da start aldı.

Şampiyona, Ömürevleri sahilinde, Deniz Kızı Kafe çevresinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 42 kulüpten toplam 537 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular uzun mesafe deniz küreği ve Beach Sprint kategorilerinde dereceye girmek için mücadele ediyor.

İlk yarışlar bugün başladı

Şampiyonanın ilk etabı, 'Uzun Mesafe Deniz Küreği' eleme yarışları ile başladı. Uzun mesafe yarışlarında elemelerin ardından 12 Ağustos Çarşamba günü 08.30-15.00 saatleri arasında finaller gerçekleştirilecek. Bu kategoride madalya ve kupa töreni ise 13 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'te düzenlenecek.

Organizasyonun ikinci etabı olan Beach Sprint Yarışları ise 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 16 Ağustos Pazar günü final müsabakalarının ardından saat 15.00'te kapanış ve ödül töreni yapılacak.

Samsun'da altı gün boyunca devam edecek şampiyona, kentin deniz sporlarındaki organizasyon kapasitesini de ortaya koyacak.

Kaynak: İHA

Ağustos, Türkiye, Samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun’da Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

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