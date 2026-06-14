Samsun'da Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
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Samsun'da Dünya Kupası Coşkusu

Samsun\'da Dünya Kupası Coşkusu
14.06.2026 10:29
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Samsun'da vatandaşlar, Türkiye-Avustralya maçını dev ekrandan izledi, üzüntüyle ayrıldılar.

SAMSUN'da çok sayıda vatandaş, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Avustralya arasında oynanan karşılaşmayı İstiklal Meydanı'na kurulan dev ekranda takip etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Meydanı'na kurulan dev ekranın önünde sabahın erken saatlerinde toplanan vatandaşlar, yağışlı havaya rağmen milli maç heyecanını birlikte yaşadı. Çocuktan yaşlıya her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurarak karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadelede A Milli Futbol Takımı, Avustralya karşısında istediği sonucu alamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma boyunca milli takıma destek veren vatandaşlar, maçın sona ermesiyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA

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