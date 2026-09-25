Samsun'da flöre dünya kupası seremonisi yapıldı, 52 ülkeden 606 sporcu katıldı - Son Dakika
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Samsun'da flöre dünya kupası seremonisi yapıldı, 52 ülkeden 606 sporcu katıldı

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Samsun'da Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'nın açılış seremonisi İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapıldı. Federasyon Başkanı Karataş, kente gelen 52 ülkeden 606 sporcuya ve 2027 Nisan'daki dünya şampiyonasına dikkati çekti.

Samsun'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, İlkadım Okçuluk Salonu'ndaki seremonide yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından çok sayıda sporcunun Samsun'a geldiğini söyledi.

Uluslararası Eskrim Federasyonunun son derece önemli bir organizasyonun Samsun'da düzenlendiğini aktaran Tavlı, "Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun, önemli spor tesisleri ile Türkiye Yüzyılı'na önemli bir başlangıç yapmış ve uluslararası organizasyonlara başarı ile ev sahipliği yapmaya başlamıştır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise Samsun'un çok önemli uluslararası turnuvalara ev sahipliği yaptığını dile getirerek bundan sonra da farklı uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliğini sürdüreceğini kaydetti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da organizasyon için Samsun'a gelen 52 ülkeden 606 sporcunun kentten güzel anılarla ayrılmasını diledi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, Samsun'da 2027 yılı Nisan ayında yıldız-gençlerde eskrim dünya şampiyonası yapılacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Akabinde İstanbul'da Avrupa Oyunları var. Aynı şekilde Büyükler Avrupa Şampiyonası'nı orada yapmış olacağız. 2027 Yıldız-Genç Avrupa Şampiyonası ülkemizde yapılacak. Bu tarz turnuvalara ev sahipliği yaptığımızda milli sporcularımız daha öz güvenli ve kendilerine inanarak maçlar yapıyor, madalyalar geliyor. Antalya'da Yıldız-Genç Avrupa Şampiyonası yaptığımızda, bir Avrupa şampiyonasındaki en çok madalyayı almıştık. Yine Samsun'da sporcularımız çok büyük başarılar elde eledecektir. Geçen ay Akdeniz Oyunları'ndan Türkiye'nin 103 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak iki sporcumuz finalde karşı karşıya geldi. Biri altın, diğeri gümüş aldı. Bu tarz organizasyonlar Türk sporu ile Türk eskriminin gelişmesi için önemli avantaj sağlıyor."

Kaynak: AA
İlkadımKarataşSamsunSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da flöre dünya kupası seremonisi yapıldı, 52 ülkeden 606 sporcu katıldı - Son Dakika
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