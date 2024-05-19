Samsun\'da Gran Fondo Bisiklet Yarışları Gerçekleştirildi

Spor

Gran Fondo Bisiklet Yarışları, 5 ülkeden 386 sporcunun katılımıyla Samsun'da gerçekleştirildi.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ukrayna, Rusya, İngiltere Kazakistan ve Türkiye'den toplam 386 sporcunun katıldığı Gran Fondo Bisiklet Yarışları düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın start verdiği yarışmada, 112 sporcu 100 kilometre ve 274 sporcu da 50 kilometre pedal çevirerek kıyasıya yarıştı. Kurupelit Marina'da başlayan yarışlar, Bafra Kuşcenneti istikametine gidiş ve dönüş yönünde yapıldı.

Yarışmaya katılan babası Bilge'ye destek için bisikleti ile gelen 4 yaşındaki Alya İpek Kurt dikkat çekti. - SAMSUN