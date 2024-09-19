Samsun\'da \'Güne Sporla Başla\' Etkinliği Başlıyor

Spor

Samsun'un Atakum Belediyesi, 'Güne Sporla Başla' etkinliğiyle sporseverleri Banda Aceh Parkı'nda buluşturacak.

21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günleri gerçekleştirilecek etkinlik programında, uzman antrenörler eşliğinde yoga, zumba ve pickleball yapılacak.

Atakum Belediyesi ve Atakum Belediyespor iş birliğiyle Banda Aceh Parkı-Spor Alanı'nda 'Güne Sporla Başla' etkinliği düzenlenecek. 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak programda uzman antrenörler eşliğinde zumba ve pickleball yapılacak. Katılımcılar, Latin müziği ve özel kareografilerle gerçekleştirilen 'zumba' dansı ile badminton, masa tenisi ve tenis sporlarının özelliklerini taşıyan 'pickleball' sporuyla eğlenirken form tutacak. Yoga ve pickleball sporunun yer aldığı ikinci gün programı, 22 Eylül Pazar günü saat 08.00'de başlayacak. - SAMSUN