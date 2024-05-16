Samsun\'da Sessiz Sürüş etkinliği düzenlendi

Spor

Samsun'da, tüm dünya ile eş zamanlı olarak Sessiz Sürüş (Ride Of Silence) etkinliği gerçekleştirildi.

Sessiz Sürüş etkinliği sırasında basın açıklaması yapan Ride Of Silence Samsun İl Sorumlusu ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı Tanju Subaşı, "Sessiz Sürüş halka açık alanlarda, yollarda bisiklet sürerken ölen bisikletçileri anmak ve yaralananları desteklemek için her yıl yapılan çok lokasyonlu uluslararası bir bisiklet yolculuğudur. Dünya çapında düzenlenen Sessiz Sürüş etkinliğinin amacı; trafikte yaralanan ve hayatını kaybeden bisiklet kullanıcılarını anmak, bisikletlilerin hakları için farkındalık oluşturmak, taşıt sürücülerine bisiklet kullanıcıları ile yolu paylaşmaları gerektiğini hatırlatmaktır. 2024 yılında Türkiye'de eş zamanlı olarak başlayan Sessiz Sürüş bisiklet etkinliği 36 il ve ilçede yapılmaktadır. Bisiklet bir araçtır. Trafikte olmak hakkıdır. Bisikletlinin farkında olalım ve farkında olunmasını sağlayalım" dedi. - SAMSUN