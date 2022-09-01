Samsunspor'da Hasan Kılıç ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Samsunspor'da Hasan Kılıç ile yollar ayrıldı

01.09.2022 19:06
Samsunspor'da Hasan Kılıç ile yollar ayrıldı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, deneyimli orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile yollarını ayırdı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, deneyimli orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Ligin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Hasan Kılıç ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ayrılığı, "Geçtiğimiz sezon aramıza katılan futbolcumuz Hasan Kılıç'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleriyle duyurdu.

Hasan Kılıç, son oynanan Erzurumspor FK maçının son anında penaltıyı gole çevirememiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. - SAMSUN

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Samsun TSO yeni hizmet binası 1 yaşında Samsun TSO yeni hizmet binası 1 yaşında
Kaynak: İHA

Hasan Kılıç, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da Hasan Kılıç ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor'da Hasan Kılıç ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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