Samsunlu öğrenci şampiyonluklarına bir yenisi daha ekledi

Samsun Tülay Başaran Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Sena Comart, Kırıkkale'de yapılan Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Samsunlu lise öğrencisi Zeynep Sena Comart, Muay Thai' de 1 Dünya şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğundan sonra şimdi de boksta başarılarına devam ediyor. 24 Temmuz - 3 Ağustos 2022 tarihlerinde Kırıkkale'de yapılan Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya alarak şampiyon olan Comart, "Eylül ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonası için Boks Milli Takımı' na çağırılmamdan dolayı mutluyum. Ülkemi temsil edeceğim için gururluyum. Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi olimpiyatlarda başarılı olmak istiyorum" dedi. - SAMSUN