Samsunlu Sinem Özkan\'dan İki Altın Madalya

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Samsunlu sporcu Sinem Özkan, İstanbul'da düzenlenen '34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde kata ve 61 kg kumitede şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası, karate tutkunlarını bir araya getirdi. Şampiyonada Samsunlu sporcu Sinem Özkan, büyük bir başarıya imza atarak büyükler kategorisinde kata ve 61 kg kumite dalında şampiyon oldu. Sinem, turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve hem antrenörlerini hem de destekçilerini gururlandırdı. - SAMSUN