Üye Girişi
Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor - Son Dakika

Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor

22.02.2022 10:30
Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, bu sezon 13, toplamda ise 17 iç saha maçında hiç mağlup olmadı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, bu sezon 13, toplamda ise 17 iç saha maçında hiç mağlup olmadı.

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Samsunspor'un kendi sahasında oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Aynı performansı deplasman maçlarında gösteremeyen kırmızı-beyazlılar, bu sezon kendi sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip filelere 24 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü. Samsunspor, ligde 5 mağlubiyetin tamamını deplasmanda oynadığı maçlarda aldı.

Kırmızı-beyazlılar kendi sahasında oynadığı maçlarda toplamda 17 maçtır kaybetmiyor. Samsunspor son iç saha mağlubiyetini 2020-2021 sezonunda 20 Mart'ta Giresunspor'a karşı aldı. 20 Mart 2021'de 2-0 kaybettikleri Giresunspor maçından sonra kendi sahasında oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alan Samsunspor, iç saha maçlarını deplasman takımlarına kabusa dönüştürdü.

Kendi sahasında rakiplerine kök söktüren Samsunspor bu sezon 19 Mayıs Stadyumu'nda oynadığı maçlarda sırasıyla Balıkesirspor'u 3-1, Keçiörengücü'nü 2-0 yendi. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Ümraniyesor ile 1-1, B. B. Erzurumspor ile de 0-0 berabere kaldı. Sonrasında Manisa FK'yı ve Adanaspor'u 1-0 ile geçen Samsunspor, Ankaragücü'nü de 2-0 yenip, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Tuzlaspor ile 2-2 berabere kalıp, Kocaelispor'u 3-0 yenen Samsunspor; Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sezonun en farklı galibiyetini 5-0 ile Denizlispor'a karşı aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir sonraki iç saha maçını 5 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Menemenspor'a karşı oynayacak. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya! Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya! Trabzonspor rekorunun 1 puan gerisinde kaldı Trabzonspor rekorunun 1 puan gerisinde kaldı Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor

Giresunspor, Samsunspor, Karadeniz, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:26 Üniversite öğrencisi yetiştirdi! Kilosu 120 liradan satılıyor
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
10:08 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Neriman risk alır
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:44:42. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement