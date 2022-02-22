Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, bu sezon 13, toplamda ise 17 iç saha maçında hiç mağlup olmadı.

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Samsunspor'un kendi sahasında oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Aynı performansı deplasman maçlarında gösteremeyen kırmızı-beyazlılar, bu sezon kendi sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip filelere 24 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü. Samsunspor, ligde 5 mağlubiyetin tamamını deplasmanda oynadığı maçlarda aldı.

Kırmızı-beyazlılar kendi sahasında oynadığı maçlarda toplamda 17 maçtır kaybetmiyor. Samsunspor son iç saha mağlubiyetini 2020-2021 sezonunda 20 Mart'ta Giresunspor'a karşı aldı. 20 Mart 2021'de 2-0 kaybettikleri Giresunspor maçından sonra kendi sahasında oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alan Samsunspor, iç saha maçlarını deplasman takımlarına kabusa dönüştürdü.

Kendi sahasında rakiplerine kök söktüren Samsunspor bu sezon 19 Mayıs Stadyumu'nda oynadığı maçlarda sırasıyla Balıkesirspor'u 3-1, Keçiörengücü'nü 2-0 yendi. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Ümraniyesor ile 1-1, B. B. Erzurumspor ile de 0-0 berabere kaldı. Sonrasında Manisa FK'yı ve Adanaspor'u 1-0 ile geçen Samsunspor, Ankaragücü'nü de 2-0 yenip, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Tuzlaspor ile 2-2 berabere kalıp, Kocaelispor'u 3-0 yenen Samsunspor; Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sezonun en farklı galibiyetini 5-0 ile Denizlispor'a karşı aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir sonraki iç saha maçını 5 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Menemenspor'a karşı oynayacak. - SAMSUN