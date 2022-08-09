Samsunspor'dan 17. transfer - Son Dakika
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Samsunspor'dan 17. transfer

09.08.2022 17:13
Samsunspor'dan 17. transfer

Samsunspor, 17. transferini Sarp Ekinci'yi kadrosuna katarak yaptı.

Samsunspor, 17. transferini Sarp Ekinci'yi kadrosuna katarak yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonun 17. transferini hücum hattına yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 20 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hacettepe Spor forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Sarp Ekinci ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde Futbol Gelişim Direktörümüz Batu Kaplan da yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Sarp Ekinci geçen yıl 2. Lig'de 30 maçta 5 gol atma becerisi gösterdi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsunspor, Ekinci, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan 17. transfer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor'dan 17. transfer - Son Dakika
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