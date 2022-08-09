Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonun 17. transferini hücum hattına yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 20 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hacettepe Spor forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Sarp Ekinci ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İstanbul 'da düzenlenen imza töreninde Futbol Gelişim Direktörümüz Batu Kaplan da yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Samsunspor'dan 17. transfer - Son Dakika

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