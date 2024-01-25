Samsunspor, 25 puanla zirveye yükseldi

0 yenerek puanını 25'e çıkardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ercan kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
59. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde 6 pas üzerinde topu önünde bulan Boa Morta'nin şutu yandan az farkla dışarı gitti.
67. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Gökhan Sazdağı'nın şutu kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
82. dakikada Haluk'un sağdan ortasında Soner'in şutunda defans son anda topu kornere çeldi.
89. dakikada Kolovetsios'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan topu 2 hamlede kontrol etti.
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Haluk dk. 70), Lubo Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Taylan Antalyalı (Bennasser dk. 70), Flavien Tait (Osman dk. 81), Emre Kılınç (Muhammed dk. 60), Carlo Holse, Moryke Fofana (Soner Aydoğdu dk. 60), Ercan Kara
Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Yunus Emre, Berhan, Dimata
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Kayserispor: Bilal Beyazıt, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah (Karimi dk. 59), Kartal Yılmaz, Aylton Boa Morte, Carlos Mane (Hayrullah dk. 76), Ramazan Civelek (Hasan Ali Kaldırım dk.59), Miguel Cardoso
Yedekler: Onurcan, Arif, Muhammed Eren, Eray, Ahmet, Emre, Talha
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Zeki (dk. 10), Ercan (dk. 57) (Samsunspor) - SAMSUN
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