 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor, 25 puanla zirveye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor, 25 puanla zirveye yükseldi

Samsunspor, Zeki ve Ercan'ın attığı gollerle Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek puanını 25'e çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Samsunspor zirveye yükseldi.

Samsunspor, 25 puanla zirveye yükseldi
25.01.2024 - 19:03,
Abone Ol

0 yenerek puanını 25'e çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ercan kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

59. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde 6 pas üzerinde topu önünde bulan Boa Morta'nin şutu yandan az farkla dışarı gitti.

67. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Gökhan Sazdağı'nın şutu kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

82. dakikada Haluk'un sağdan ortasında Soner'in şutunda defans son anda topu kornere çeldi.

89. dakikada Kolovetsios'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan topu 2 hamlede kontrol etti.

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Haluk dk. 70), Lubo Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Taylan Antalyalı (Bennasser dk. 70), Flavien Tait (Osman dk. 81), Emre Kılınç (Muhammed dk. 60), Carlo Holse, Moryke Fofana (Soner Aydoğdu dk. 60), Ercan Kara

Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Yunus Emre, Berhan, Dimata

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah (Karimi dk. 59), Kartal Yılmaz, Aylton Boa Morte, Carlos Mane (Hayrullah dk. 76), Ramazan Civelek (Hasan Ali Kaldırım dk.59), Miguel Cardoso

Yedekler: Onurcan, Arif, Muhammed Eren, Eray, Ahmet, Emre, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Zeki (dk. 10), Ercan (dk. 57) (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gökhan Sazdağı, Kayserispor, Okan Kocuk, Samsunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, 25 puanla zirveye yükseldi - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, 25 puanla zirveye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement