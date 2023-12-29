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Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalara başlıyor - Son Dakika
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Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalara başlıyor

Samsunspor, Süper Lig'de son sıralarda bulunan bir takım olmasına rağmen, 4 günlük iznin ardından çalışmalara başlayacak. Alanyaspor maçının ardından verilen izin sona eriyor ve futbolcular, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacak.

Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalara başlıyor
29.12.2023 - 12:00,  Güncelleme: 12:02
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SÜPER Lig'de geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla ligin son sıralarında bulunan Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlıyor.

Pazartesi günü deplasmanda karşılaştıkları ve 3-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ardından liglerin 1 hafta ertelenmesi sonucu 4 gün izin yapan Samsunspor'da futbolcular yarın akşam Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya gelerek 6 Ocak'ta oynanacak Fatih Karagümrük maçının çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: DHA
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