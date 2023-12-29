Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalara başlıyor

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SÜPER Lig'de geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla ligin son sıralarında bulunan Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlıyor.
Pazartesi günü deplasmanda karşılaştıkları ve 3-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ardından liglerin 1 hafta ertelenmesi sonucu 4 gün izin yapan Samsunspor'da futbolcular yarın akşam Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya gelerek 6 Ocak'ta oynanacak Fatih Karagümrük maçının çalışmalarına başlayacak.
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