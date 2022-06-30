Samsunspor 57 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor 57 yaşında

30.06.2022 19:38

- Samsunspor 57 yaşında Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un kuruluşunun 57. yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

- Samsunspor 57 yaşında

SAMSUN - Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un kuruluşunun 57. yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Türk futbolunda iz bırakan ve Süper Lig'de en çok maç oynayan Anadolu takımları arasında yer alan Samsunspor'un kuruluşunun 57. yılı kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Kulüp temsilcileri ve taraftarların bulunduğu törende Süper Lig vurgusu yapıldı.

Bu yıl Samsunspor'un şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağını ifade eden Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili M. Savaş Boyar, "Bugün Samsunspor'un 57. yaşı. Tarihi şanla, şerefle dolu olan ve göğsünde Atatürk armasını gururla taşıyan takımımız, 30 Haziran 1965'te kuruldu. Bu 57 yıllık serüvende birçok başarıya imza attık. Samsun şehri olarak çok gururlu ve şanslıyız. Samsun'umuz Cumhuriyet şehri. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Cumhuriyet yolcuğunun fitilini Samsun'da Samsunlularla birlikte ateşlemiştir. Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünün 100. yılını kutlayacak olduğumuz bu yıl, şanlı takımımıza şampiyonluk çok yakışacak. Bu konuda Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın, teknik heyetin ve futbolcuların kararlılığını yakından gözlemliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında, Süper Lig yolunda Samsunspor inşallah zafere ulaşacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Samsunspor'un 57. kuruluş yıldönümü kapsamında etkinlikler gün boyu devam edecek. Taraftarlar da akşam saatlerinde sahilde meşale gösterisi ile kulüplerinin kuruluş yıldönümünü kutlayacaklar.

YORUMLAR
500
Samsunspor, kaleci Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Samsunspor, kaleci Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Samsunspor 57 yaşında Samsunspor 57 yaşında
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor 57 yaşında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 19:47:02. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor 57 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement