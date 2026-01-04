Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Emre Kılınç'tan kötü haber - Son Dakika
Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Emre Kılınç'tan kötü haber

04.01.2026 16:20
Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor'a kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlılar, tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlandığını ve 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcu Emre Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi.

10-12 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın TFF Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlandığını, oyuncunun 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğü ifade edildi.

''BÜTÜNLÜK KAYBI VE KANAMA TESPİT EDİLMİŞTİR''

Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Kılınç, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubunda (sağ kruris soleus–gastroknemius–Aşil aponeuroz kompleksi) sakatlık yaşamıştır. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, Evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10–12 hafta olması öngörülmektedir. Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Emre Kılınç'tan kötü haber
