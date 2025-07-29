Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli genç futbolcu Richie Omorowa'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
21 yaşındaki futbolcunun imzasını "Hoş geldin Richie" diyerek açıkladı. Ancak daha sonra futbolcunun kiralık olarak gönderildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Samsunspor ailesinin yeni üyesi: Richie Omorowa. Oyuncumuz, 2025-26 sezonunun ilk yarısını Degerfors'ta kiralık olarak geçirecek. Kırmızı-beyaz formayla birlikte yeni hedeflere yürümeye hazırız" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu - Son Dakika
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