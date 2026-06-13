Samsunspor'a Yeni Yardımcı Antrenör - Son Dakika
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Samsunspor'a Yeni Yardımcı Antrenör

Samsunspor\'a Yeni Yardımcı Antrenör
13.06.2026 16:55
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Samsunspor, Thorsten Fink'in ekibine Belçikalı antrenör Michel Ribeiro'yu dahil etti.

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Thorsten Fink yönetimindeki teknik ekibe Belçikalı antrenör Michel Ribeiro'u ekledi.

Samsunspor, yeni sezon kadro planlamasını yaparken teknik heyete de yeni bir isim ekledi. Geçtiğimiz sezon takımda görev yapan yardımcı antrenör Boa Morte'nin ayrılışı sonrası Belçikalı antrenör Michel Ribeiro ile anlaşma sağlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Genk ve Kansas City'de çeşitli kademelerde antrenörlük görevinde bulunmuş Michel Ribeiro, yeni sezonda yardımcı antrenör olarak ekibimize dahil oldu. Thorsten Fink ile yeniden bir araya gelen Michel Ribeiro'ya hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Michel Ribeiro, Thorsten Fink'in Genk'i çalıştırdığı 2024-2025 sezonunda da teknik heyette yer almış ve bireysel antrenör görevini üstlenmişti. Genk'te 73 maçta birlikte görev yapan ikili, o dönem maç başına 1,79 puan ortalaması tutturmuştu. Ribeiro, Fink ile birlikte 2026-2027 sezonunda Samsunspor'un başarısı için ter dökecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsunspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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