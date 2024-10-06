Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-1 Yendi

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'a karşı 3-1'lik galibiyet elde etti.

06.10.2024 18:46
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Murat Altan

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası (Dk. 87 Shehu), İzzet Çelik (Dk. 65 Aimbetov), Abdulsamet Burak, Salih Kavrazlı (Dk. 65 Fougeu), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 76 Manev), Arda Okan Kurtulan

Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser (Dk. 71 Celil Yüksel), Moundilmadji, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 64 Dimata), Bola, Zeki Yavru (Dk. 64 Schindler), Holse (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 86 Soner Gönül), Satka

Goller: Dk. 7 Yusuf Barası (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 58 Muja, 90+3 Dimata, Dk. 90+10 Soner Aydoğdu (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Salih Kavrazlı, Dk. 79 Aimbetov, Dk. 90 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 25 Satka, Dk. 37 Zeki Yavru, Dk. 39 Van Drongelen (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

49. dakikada İzzet Çelik'in pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Ali Yavuz Kol'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

58. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Moundilmadji'nin kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muja'nın düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

59. dakikada Samsunspor etkili geldi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Muja'nın dar açıdan kaleye gönderdiği topu kaleci Vedat Karakuş çıkardı.

67. dakikada Fougeu ceza sahasına girerek topu sol çaprazdaki Yusuf Barası'ya çıkardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, kaleci Okan Kocuk iki hamlede topu kontrol etti.

90+3 dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta kullanılan kornerde altıpas içerisine yükselen Dimata, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

90+10 dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Dimata'nın pasıyla ceza sahası içerisine giren Soner Aydoğdu aşırtma vuruşla topu filelere yolladı: 1-3

Samsunspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

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