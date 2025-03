Samsunspor, Adana Demirspor\'u 3-2 Mağlup Etti

Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u evinde ağırlayan Samsunspor, rakibini 3-2 skorla mağlup etti. Maçı ailesiyle beraber tribünden izleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Şehrimizin markası, kırmızı beyazlı sevdamız Samsunpor'umuzun her zaman yanındayız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsunspor-Adana Demirspor maçını eşi Nuran Kul, oğulları Şenol Fırat ve Ahmet Meriç ile birlikte tribünden izledi. Fırsat buldukça Samsunspor'a taraftar desteği veren Başkan Kul, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yoğun ilgi ve alkışlarla karşılandı. Taraftarlarla bir süre sohbet eden Başkan Kul, iki takıma da başarılar diledi.

Karşılaşmanın son derece heyecanlı geçtiğini belirten Başkan Kul, "Bugün de kırmızı beyazlı sevdamız Samsunspormuzun yanındayız. Adana Demirspor karşısında 3-2 lehimize biten karşılaşmada futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve desteğini asla bırakmayan bu şehrin çocukları taraftarımızı gönülden tebrik ederim. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Samsunspor'un galibiyet alacağına inanıyoruz. Sezon boyunca takımımızı, yüreğimizle desteklemeye devam edeceğiz. Futbolcularımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

"Hiç bir fedakarlıktan kaçınmayız"

Samsun'un en önemli markalarının başında Samsunspor'un geldiğini söyleyen Başkan Şenol Kul, "Samsunsporumuz, şehrimizin en büyük marka değerlerinin başında yer alıyor. Samsunspor'u bir sevda olarak gören, her ne koşulda olursa olsun her zaman bu sevdadan vazgeçmeyen taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Her zaman takımımızın yanında, taraftarlarımızla birlikte olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Söz konusu Samsunspor ve Samsunspor'a gönül verenler olduğunda, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN