Samsunspor - Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor evinde Alanyaspor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sol kanattan Augusto'nun ortasında topu alan Oğuz'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından filelerle buluştu. 0-1

20. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Holse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

31. dakikada Balkovec'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi.

37. dakikada Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Drongelen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Marius Moundilmadji

Yedekler: Szumski, Fofana, Tait, Dimata, Bola, Schindler, Benito, Haluk, Osman, Muja

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Miguel Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Florent Hadergjonaj, Antonio Augusto, Richard Candido, Leroy Fer, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan, Fatih, Novais, Janvier, Sisto, Eduardo, Yusuf Özdemir, Hwang, Anderson

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Oğuz (dk. 14) (Alanyaspor) - SAMSUN