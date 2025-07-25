Samsunspor, Almere City\'ye 2-1 Yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, 3. hazırlık maçında Almere City FC'ye 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar böylece oynadığı 3 hazırlık maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda temsilcisi Almere City FC ile karşı karşıya geldi. Sportpark Driel Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Samsunspor, Efe Berat Törüz, Zeki Yavru, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Soner Aydoğdu, Antoine Makoumbou, Polat Yaldır, Olivier Ntcham, Anthony Musaba, Landry Dimata 11'i ile başladı. Almere City FC, 38 dakikada Jamie Jacobs ve 44. dakikada Julian Rijkhoff'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karadeniz ekibinde 76. dakikada Bedirhan Çetin farkı 1'e indiren golü kaydetti. Geri kalan sürede ise başka gol olmadı.

Samsunspor, bu karşılaşmayla birlikte Hollanda'da kampını galibiyetsiz kapatmış oldu. İlk hazırlık maçında Belçika temsilcisi Westerlo'ya 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, ikinci karşılaşmada Hollanda temsilcisi Telstar ile 2-2 berabere kalmıştı.

Bugün Hollanda'daki kampı sona erecek Samsunspor, yeni sezon ve Avrupa Ligi eleme maçlarına Samsun'da hazırlanmaya devam edecek. - SAMSUN