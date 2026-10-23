Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler'i yenerek 6 maçlık yenilgiye son vermek istiyor - Son Dakika
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Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler'i yenerek 6 maçlık yenilgiye son vermek istiyor

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Ligde son 6 maçını kaybeden ve 4 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, rakibini yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde son 6 maçını kaybeden Karadeniz ekibi, Amed Sportif Faaliyetler'i yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada yer alıyor.

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Fatih Kaya, Emre Kılınç ve Jaures Assoumou'nun, Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigSamsunsporSamsunSporSon Dakika

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