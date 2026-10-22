Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığında son antrenmana kaldı - Son Dakika
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Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığında son antrenmana kaldı

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Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığında son antrenmana kaldı
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Samsunspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bjelica yönetimindeki antrenman pas ve şut çalışmasıyla sona ererken kırmızı-beyazlı ekip, yarınki idmanın ardından 24 Ekim Cumartesi rakibini konuk edecek.

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kısa ve uzun pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı son antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Samsunspor, rakibini 24 Ekim Cumartesi günü sahasında konuk edecek.

Kaynak: DHA
SamsunsporCumartesiSporSon Dakika

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