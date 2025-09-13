Samsunspor, Antalyaspor'a 2-1 Yenildi

(ANKARA)- Samsunspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Samsunspor ile Hesap.Com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Konuk takım Antalyaspor 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Cikiya'nın golüyle Samsunspor karşısında 2-0 öne geçti. 51. dakikada Carlo Holse'nin golüyle Samsunspor farkı 1'e indirdi ve skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.