Samsunspor, Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Mahkeme heyeti ünlü futbolcular için karar çıkardı

Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen ve aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Tutukluluk hali devam eden Erzan'ın, bu kişileri yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.