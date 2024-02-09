Samsunspor, Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Samsunspor, Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Antwerp'te forma giyen Arnavut sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer döneminin son saatlerinde gerçekleşen transferde, Samsunspor kadrosuna önemli bir oyuncu daha ekledi.

09.02.2024 22:31
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Süper Lig ekibi Samsunspor, Antwerp'te forma giyen Arnavut sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Samsunspor, ara transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Samsunspor, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat Arbnor Muja ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaynak: DHA

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