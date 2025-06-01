Samsunspor Avrupa\'ya Gitti!

SÜPER Lig'in son haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Samsunspor, galibiyetin ardından Avrupa'da Play-Off turlarına katılmayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından statta lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan sezonun kapanış maçında kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek Avrupa'da Play-Off turlarına katılma hakkı elde etti. Maçın ardından Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcular ve teknik heyet sahanın ortasında kutlama yaparken, tribünlerdeki taraftarlar da bu sevince marşlar ve tezahüratlarla eşlik etti. Kutlamalar lazer ve havai fişek gösterileriyle renklendirildi.

Kutlamalarda konuşan Başkan Yüksel Yıldırım ise, taraftarlara ilerleyen yıllarda daha iyi bir kadro kurarak, ligde ve Avrupa kupalarında en iyi şekilde mücadele edeceklerinin sözünü verdi.