Samsunspor Başkan Vekili: Performansımız Ümit Veriyor Ama Şımartmamalıyız - Son Dakika
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Samsunspor Başkan Vekili: Performansımız Ümit Veriyor Ama Şımartmamalıyız

Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, takımın son 2 haftalık performansının gelecek adına ümit verdiğini belirterek, bu durumun kendilerini şımartmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Samsunspor Basketbol Takımı'nın bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'ne katılmama kararı aldığını açıkladı.

20.08.2024 18:17
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, takımın 2 haftalık performansının gelecek adına ümit verdiğini belirterek, "Bu bizi şımartmamalı." dedi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep FK karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'de son deplasman galibiyetini 260 gün önce Adana Demirspor karşısında aldıklarını hatırlatan Bilen, "Uzun bir aradan sonra gelen ilk deplasman galibiyeti olması, henüz sezon başında bu galibiyetin kazanılmış olması kulübümüz adına sevindiricidir. Camiamızı mutlu eden bu gelişme dolayısıyla başta teknik ekibimiz olmak üzere futbolcu kardeşlerime ve bizi orada da yalnız bırakmayan, son dakikaya kadar takımımızı gönülden destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz, galibiyeti de onlara armağan ediyoruz. Sezon başlarken de söylediğimiz gibi 'Biz bize yeteriz.' dedik. Önce Beşiktaş maçında, akabinde Gaziantep FK maçında oyuncu grubumuzun ne kadar karakterli ve gönülden ter akıttıklarını gördük." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon yeterli performansı gösteremeyen bazı oyuncuların bu sezon yeni transfer gibi takıma katkı vermeye başladığını vurgulayan Bilen, "Bu bizi mutlu etti. Önce Beşiktaş, sonra Gaziantep FK maçındaki performansımız gelecek için ümit verdi. Ama şunu hemen belirtmek istiyorum ki bu bizi şımartmamalı. Erken havaya girmememiz lazım. Lig çok uzun bir maraton. İşi başından sıkı tutup korkulu rüya görmeden sezon sonunda zor gibi görünen bir sezonu başarılı bir şekilde bitirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Samsunspor'un Türkiye Basketbol Ligi'ne katılmama kararı aldı

Bilen, Samsunspor Basketbol Takımı'nın gerekli bütçesini sağlayamamaları nedeniyle bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Samsunspor'un basketbol şubesini kapatmadıklarını anlatan Bilen, "Basketbol şubesi, şube olarak faaliyetlerine devam etmektedir ve kapanması gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece bu yıl lige katılma hakkımızdan vazgeçtik. Basketbol şubesi faaliyetlerine devam edecek, altyapı çalışmalarımız akademik olarak sürdürülecektir. Ancak yönetim kurulu olarak bu sezon liglere katılmama kararı aldık. Bunun gerekçesi de hepinizin bildiği üzere, başkanımızın önderliğinde bu takımı Süper Lig'e kadar çıkardık. Türkiye'de sadece dört kulübe nasip olacak şekilde, futbol ve basketbol takımları aynı anda Süper Lig'de mücadele eden bir takım olduk. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve bir dönem Trabzonspor bu başarıyı elde etti. Ancak ligden düştük." diye konuştu.

Başladıkları noktaya geri döndüklerini aktaran Bilen, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktaya baktığımızda kimse başarısızlıktan söz edemez. Bugün geldiğimiz noktada, başladığımız yere döndük. Her yıl futbol dışında harcanan paralar giderek arttı. Başkanımız her türlü fedakarlığı yaparak bu noktaya kadar geldi. Ancak basketbolun şehir tarafından benimsenip sahiplenmesi gerekiyordu. Maalesef, bu sene şehrin basketbolu sahiplenmesi durumu ortadan kalktı. Geçen yıldan kalan borcumuzu mu ödeyelim yoksa bu yıl ligde oynamanın maliyeti olan 35 milyon lirayı mı bulalım? Yönetim kurulumuzda bu konuyu değerlendirdik ve artık bu fedakarlıkları yapamayacağımızı söyledik. Mayıstan bu yana sponsor arayışına girdik, ama maalesef yeterli desteği bulamadık. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu işi çözmeye çalıştık ancak ekonominin durumu nedeniyle oradan da yeterli desteği bulamadık. 'İsim hakkını verelim ve basketbol Samsun'da kalsın.' dedik. Ciddi bir kurumla görüşmeler yapıldı ancak son anda o da gerçekleşmedi. Bunun dışında cılız teklifler, 'Buluruz, niye kapatıyoruz, veririz, konsorsiyum kurarız' gibi öneriler geldi ama kimse somut bir çözüm sunmadı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor Başkan Vekili: Performansımız Ümit Veriyor Ama Şımartmamalıyız - Son Dakika

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