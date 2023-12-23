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Samsunspor Başkanı: Samsunspor ligde kalacaktır - Son Dakika
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Samsunspor Başkanı: Samsunspor ligde kalacaktır

FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı getirilen Samsunspor'un cezası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylandı. Başkan Yüksel Yıldırım, takımın kümede kalacağına inandığını açıkladı.

Samsunspor Başkanı: Samsunspor ligde kalacaktır
23.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:05
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beyazlı kulübün transfer yasağına rağmen kümede kalacağını söyledi.

FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı getirilen Samsunspor'un cezası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 'kış ve yaz' transfer dönemleri dahil olmak üzere onandı. Bu süreçte transfer yapamayacak olan Karadeniz temsilcisinde Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, takımın kümede kalacağına inandığını ifade etti.

"Samsunspor ligde kalacaktır"

"Biz bize yeteriz ve birlikte başaracağız Samsun" etiketiyle paylaşım yapan Başkan Yıldırım, "Bugün bir kez daha gördük ki; İçimizdeki İrlandalılar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Samsunspor, bu Şehr-i Samsun halkının inancı ve tek yürek desteği ile ayakta ve ligde kalacaktır. İnananların hikayesi mutlu biter" dedi.

Başkan Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, birçok taraftar alınan cezadan dolayı yönetime ağır eleştirilerde bulundu, bazı taraftarlar da destek mesajı verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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