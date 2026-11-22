Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarının karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki ettiğini savunarak Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullardan pozisyonların incelenmesini istedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşılaşmasında verilen hakem kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Maçta yaşanan bazı pozisyonların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, son 3 haftadır Samsunspor aleyhine yanlı hakem kararları verildiğini öne sürdü.

"Hakem kararları maçın sonucuna doğrudan etki etti"

Galatasaray karşılaşmasında verilen bazı kararların maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini düşündüklerini belirten Yıldırım, Galatasaray Başkan Yardımcısı Maruf Güneş'in maç öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maç öncesi Galatasaray Başkan Yardımcısı Maruf Güneş Bey'in yapmış olduğu eleştirilerle VAR hakemini maç esnasında işlevsiz hale getirdiğini gözlemledik. Maçtan sonra da aynı şahsın yine aynı VAR hakeminin vermiş olduğu kararların ne kadar doğru olduğunu beyan edip VAR hakemine övgülerde bulunmasını gerçekten anlamakta zorluk çektik. Onlara verilen lehte kararları futbolda adalet diye anlatıyor olmasını Türk futbolunun kara bir günü olarak kabul edip isyan ediyoruz. Galatasaray Kulübü lehine verilmiş yanlı kararların hepsini şiddetle kınıyoruz."

"Golün iki kere net şekilde ofsayt olduğunu düşünüyoruz"

Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray'ın kaydettiği gol öncesindeki pozisyonun yeniden incelenmesi gerektiğini savunan Yıldırım, futbolcu Drapiski'nin dahil olduğu pozisyon, golün devamındaki temaslar ve kalecinin görüş alanına ilişkin değerlendirmelere dikkat çekti.

Yıldırım, "Karşılaşmanın 4. dakikasında rakibimizin kaydettiği gol öncesinde futbolcumuz Drapiski'nin dahil olduğu pozisyon ile golün devamındaki temasların ve kalecimizin görüş alanına ilişkin durumun hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmesinin yeniden incelenmesi gerektiğini ve golün iki kere net şekilde ofsayt olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Samsunspor'un 14. dakikada Tanguy Coulibaly ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine de değinen Yıldırım, kullanılan VAR görüntüleri ve ofsayt değerlendirmesinin kamuoyunda tartışmaya yer bırakmayacak şekilde incelenmesinin Türk futboluna duyulan güven açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yıldırım, Galatasaray'ın golünde yarı otomatik ofsayt çizgisinin neden çizilmediğini de anlamadıklarını belirtti.

"MHK'den açıklama bekliyoruz"

Karşılaşmanın 82. dakikasında Mohamed Bayo'nun rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun da aynı hassasiyetle incelenmesini beklediklerini aktaran Yıldırım, maç sonrasında Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) açıklama yapılmasını istediklerini kaydetti.

Samsunspor'un beklentisinin ayrıcalık değil, futbolun tüm paydaşları için aynı standartların tutarlı biçimde uygulanması olduğunu vurgulayan Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim Galatasaray Kulübü ile bir problemimiz yok ama son 3 haftadır bize karşı yapılmakta olan yanlı hakem kararlarına ve verilen yanlış kararlarla ilgili çok büyük problemlerimiz var. Birilerinin bizim şanlı armalı kulübümüzün bilerek veya bilmemezlikten gelerek küme düşürülme çalışmalarına tüm camiamız ve taraftarımız ile birlikte karşı olduğumuzu çok daha sert bir şekilde göreceklerdir. Biz buralara temiz geldik ve hep temiz kalacağımıza söz verdik. Bunu tüm Türk futbol camiası bilmelidir."

"Sürecin takipçisi olacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların Galatasaray maçındaki pozisyonları mevcut görüntüler ve ilgili talimatlar çerçevesinde titizlikle değerlendireceğine inandıklarını belirten Yıldırım, en kısa zamanda açıklama yapılmasını beklediklerini söyledi.

Yıldırım, "Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerinin güçlenmesi adına sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna buradan saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.