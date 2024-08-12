Samsunspor Başkanı Yıldırım: Ön tarafta beceriksizdik

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Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçına ilişkin, "Ön tarafta beceriksizdik." dedi.

Yıldırım, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı takımın çok iştahlı bir oyun sergilediğini ifade eden Yıldırım, "İlk 30 dakika gerçekten Beşiktaş'a karşı çok iyi oynadık, pozisyonlar yakaladık, oyun üstünlüğü bizdeydi." dedi.

Samsunpor'un Beşiktaş'a karşı üstün oynadığına dikkat çeken Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok istedik olmadı. Beşiktaş bu sezon lige en iyi başlayan takım. Biz 6-7 pozisyona girdik. Biz bugün ön tarafta beceriksizdik. İStediğimiz olmadı. Beşiktaş'ı kutluyorum. 2 gol attı üstüne yattı diyebilirim. Biz oynadık maçı çeviremedik. Gücümüzü görmememiz gerekiyordu, bunu gördük. Bizim rakibimiz Beşiktaş değil. 10 takım küme düşmemeye oynayacak İlk hedefimiz küme düşmemek, ikinci hedefimiz de ilk 10'a girmek. Top bizi sevmedi."