Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Avrupa Hedefimizden Vazgeçmiş Değiliz' - Son Dakika
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Avrupa Hedefimizden Vazgeçmiş Değiliz'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynanan maçın ardından, takımlarının ortaya koyduğu performanstan memnun olmadıklarını ancak Avrupa hedefinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, VAR kararlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

12.04.2025 01:28
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SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Ne yazık ki sahada Galatasaray'ı yenebilecek bir oyun ortaya koyamadık. Ancak Avrupa hedefimizden vazgeçmiş değiliz" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 31'nci haftasında Galatasaray ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a güçlerinin yetmediğini ancak Avrupa kupalarına katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başkan Yüksel Yıldırım, "Öncelikle üzgün olduğumu söylemeliyim. Şehir olarak Galatasaray'ı yenmek için hem saha içinde hem de tribünde çok çalıştık. Taraftarımız muhteşemdi, güzel bir atmosfer ve etkileyici bir koreografi vardı. Ancak ne yazık ki sahada Galatasaray'ı yenebilecek bir oyun ortaya koyamadık" diye konuştu. Futbol Direktörü Fuat Çapa ise, "Bize göre ofsayt olmayan golümüz iptal edilirken, Galatasaray'ın attığı ikinci gol ofsayt gerekçesiyle değerlendirilmedi. VAR görüntüleri bu açıdan düşündürücüydü" diye konuştu.

YÜKSEL YILDIRIM: LİG BİTMEDEN ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Maç hakkında açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Maça iyi başladık, bize göre nizami bir gol bulduk. Ancak VAR kararıyla iptal edildi. Ofsayt çizgisiyle ilgili ciddi soru işaretlerimiz var. Gol iptal edilince takım olarak moral kaybı yaşadık ve yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Galatasaray'ın golünde kalecimizin yapabileceği pek bir şey yoktu, çok sert bir vuruştu. İkinci yarıya dengeyi sağlamak ümidiyle çıktık ama hemen başında yediğimiz gol planlarımızı bozdu. Bu dakikadan sonra gücümüz yetmedi. Sezon başında kendimizi bu sıralarda hayal etmiyorduk ama 23 haftadır üçüncü sıradayız. Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Ancak kadro derinliğimiz yetersiz. Bugün 3 önemli eksiğimiz vardı ve bunların ikisi ilk 11 oyuncusuydu. Yerlerini doldurmaya çalıştık ama yeterli olmadı. Avrupa hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Bizim derdimiz Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş değil. Hedefimiz kim olursa olsun Avrupa kupalarına katılmak. Bu yarışta Beşiktaş ve Eyüpspor ile çekişiyoruz, arkamızdan Başakşehir ve Göztepe geliyor. Lig bitmeden çok şey değişebilir. Avrupa yolunda önümüzde zorlu bir fikstür var. Rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacak. Bu durum bizim için bir avantaj olabilir ama bizim de kalan maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Bu sezon ilk defa üst üste üç maç kaybettik. Bu bizim için ciddi bir uyarı. Bugün bu maçı bir dönüm noktası yapmak, yeni bir başlangıç yapmak istedik ama Galatasaray bizden daha fazla istedi ve hak ettiği 3 puanı aldı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

FUAT ÇAPA: BİZİM GOLÜMÜZ OFSAYT SAYILDI, BENZERİ GALATASARAY'A GOL OLDU

VAR görüntülerinin düşündürücü olduğunu ifade eden Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Maçın başlangıcı beklediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ın topa daha fazla sahip olacağını öngörmüştük. Biz de geçiş oyunlarıyla etkili olmaya çalıştık ve bu doğrultuda net fırsatlar da yakaladık. Attığımız gol, ne yazık ki ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak pozisyon geçiş oyununa uygun, planladığımız bir şekilde gelişti. İlk yarıda bulabileceğimiz birkaç pozisyon daha vardı ama son paslar ve tercihler isabetli olmadı. Galatasaray'ın da çok fazla net pozisyona girdiğini söyleyemem. Özellikle yan toplarda sezon boyunca etkili olduklarını biliyorduk, ona göre önlem almaya çalıştık. Açıkçası 2 pozisyon arasında ciddi bir benzerlik vardı. Bize göre ofsayt olmayan golümüz iptal edilirken, Galatasaray'ın attığı ikinci gol ofsayt gerekçesiyle değerlendirilmedi. VAR görüntüleri bu açıdan düşündürücüydü. 2 pozisyonun da benzerliği ortadayken birinin iptal edilip diğerinin gol olarak geçmesi bizim açımızdan soru işareti yarattı. Devre arasında hakeme pozisyonu gösterdik. Ancak hakemin bu konuda açıklama yapması mümkün değildi. Çünkü pozisyonla ilgili karar tamamen VAR'dan geldi. Yan hakem bayrağını kaldırmadı, dolayısıyla tüm karar merkezden çıktı. Yayıncı kuruluşun bize sunduğu görüntülerle de pozisyonun net şekilde açıklanmadığını görüyoruz. Elbette bu akşam işin uzmanları daha detaylı değerlendirmeler yapacaktır. Ancak pozisyonun bu kadar kısa sürede incelenip karar verilmesi, normalde 4-5 dakikalık VAR süreçlerinin yaşandığı bir ortamda, açıkçası bizleri üzdü" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Avrupa Hedefimizden Vazgeçmiş Değiliz' - Son Dakika

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