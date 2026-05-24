Samsunspor Bocce Takımı\'ndan Şampiyonluk

Samsunspor Bocce Takımı, Nevşehir'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle büyük gurur yaşattı.

Nevşehir'de 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Volo Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Dört gün süren organizasyonda Samsunspor Bocce Takımı sporcuları önemli başarılara imza attı.

Genç Kızlar Çiftler kategorisinde mücadele eden Melike Şahin ve Nisanur Akgül, turnuva boyunca gösterdikleri başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Samsunspor adına bir diğer önemli başarı ise Berat Buğrahan Aksu'dan geldi. Genç sporcu, Yıldız Erkekler Altın Nokta kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada sporcuların uzun süredir yoğun bir çalışma programı içerisinde hazırlandığını belirtti. Bozdemir, sporcuların Alaçam'ın köylerinde yaşadığını ve aileleriyle birlikte büyük fedakarlıklar yaparak başarıya ulaştıklarını ifade ederek tüm sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Bu yıl düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sporcularının Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Bozdemir, Samsunspor Bocce Takımı bünyesinde 32 milli sporcunun bulunduğunu ve yeni milli sporcular yetiştirerek Türk boccesine katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Volo Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuların milli takım seçmelerine davet edileceğini ifade eden Bozdemir, destek veren başta Samsunspor Kulübü olmak üzere herkese teşekkür etti. - SAMSUN