Samsunspor Bocce Takımı'ndan Şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Bocce Takımı'ndan Şampiyonluk

Samsunspor Bocce Takımı\'ndan Şampiyonluk
24.05.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Bocce Takımı, Volo Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ederek gururlandırdı.

Samsunspor Bocce Takımı, Nevşehir'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle büyük gurur yaşattı.

Nevşehir'de 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Volo Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Dört gün süren organizasyonda Samsunspor Bocce Takımı sporcuları önemli başarılara imza attı.

Genç Kızlar Çiftler kategorisinde mücadele eden Melike Şahin ve Nisanur Akgül, turnuva boyunca gösterdikleri başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Samsunspor adına bir diğer önemli başarı ise Berat Buğrahan Aksu'dan geldi. Genç sporcu, Yıldız Erkekler Altın Nokta kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada sporcuların uzun süredir yoğun bir çalışma programı içerisinde hazırlandığını belirtti. Bozdemir, sporcuların Alaçam'ın köylerinde yaşadığını ve aileleriyle birlikte büyük fedakarlıklar yaparak başarıya ulaştıklarını ifade ederek tüm sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Bu yıl düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sporcularının Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Bozdemir, Samsunspor Bocce Takımı bünyesinde 32 milli sporcunun bulunduğunu ve yeni milli sporcular yetiştirerek Türk boccesine katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Volo Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuların milli takım seçmelerine davet edileceğini ifade eden Bozdemir, destek veren başta Samsunspor Kulübü olmak üzere herkese teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Bocce Takımı'ndan Şampiyonluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 17:46:00. #7.13#
SON DAKİKA: Samsunspor Bocce Takımı'ndan Şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.