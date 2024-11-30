Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Moundilmadji
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Ajeti, Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Taylan Antalyalı, Fredy, Seferi, Brazao, Dimitrov, Puscas
Gol: Dk. 6 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
2. dakikada Samsunspor atağında Ntcham'ın ceza sahası çizgisinin hemen dışından sert şutunda, top direk dibinden auta çıktı.
6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Samsunspor'un sol taraftan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Van Drongelen, kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinin arasından topu ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Bodrum FK'yi 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?