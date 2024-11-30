Samsunspor, Bodrum FK\'yı 4-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Emre'nin sağdan getirdiği topla kale çizgisi önünde buluşan Dimata'nın şutu direğin üstünden auta çıktı.
48. dakikada Bola'nın ortasında ceza sahası içinde Holse'nin şutu önce savunmaya sonra da üst direğe çarpıp, kornere çıktı.
52. dakikada Holse'nin rakipten kaparak attığı ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadji meşin yuvarlağı üst ağlara gönderdi. 2-0
55. dakikada Emre'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Marius Mouandilmadji, topu kaleci Gökhan'ın üstünden aşırtarak filelerle buluşturdu. 3-0
72. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Dimata'nın şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
90+3. dakikada Tait'in pasına sert ve düzgün vuran Soner Aydoğdu, kalecinin solundan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0
Hakemler: Ozan Ergün, Volkan Narinç, Murat Altan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 67), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola (Muja dk. 78), Ait Bennasser, Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 67), Emre Kılınç, Carlo Holse (Tait dk. 85), Nany Dimata (Soner Gönül dk. 88), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Laura, Ercan Kara, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Arlind Ajeti (Obekpa dk. 54), Ondrej Celustka, Gökdeniz Bayraktar, Pedro Brazao (Cenk Şen dk. 68), Fredy Riberio (Kenan Özer dk. 88), Taylan Antalyalı, Zdravko Dimitrov (Enes Öğrüce dk. 68), Taulant Seferi (Yusuf Sertkaya dk. 88), George Puşcaş
Yedekler: Diogo Sousa, Osman Haqi, Ahmet Aslan, Baran Çetin, Oğulcan Başol
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Rick van Drongelen (dk. 6), Mouandilmadji (dk. 52 ve 55), Soner Aydoğdu (dk. 90+3) (Samsunspor) - SAMSUN
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