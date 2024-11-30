Samsunspor, Bodrumspor\'u 4-0 Yendi

(ANKARA)- Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor konuk ettiği Bodrumspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Saat 13: 30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı hakem Ozan Ergün yönetti.
6. dakikada Rick Van Drongelen, 51 ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadij ve 90 artı 3. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle Samsunspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.
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