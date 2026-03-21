Samsunspor'da Bayramlaşma Töreni

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun spor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki programda Samsunsporlu yöneticiler, taraftarlarla bayramlaştı.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, burada yaptığı açıklamada, bir bayram gününde Samsunspor taraftarları ve camiasıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Samsunspor'un taraftarı ve camiasıyla güçlü olduğunu belirten Bilen, "Onlar yanımızda olduğu sürece, bize destek verdikleri, güvendikleri, inandıkları sürece daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bilen, 27 yıl sonra çıktıkları Avrupa arenasında başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Avrupa arenasına çıktığımızda birçok spor otoritesinin şans vermediği bir ortamda futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz ve camiamızla hem ülkemize kazandırdığımız puanlar hem de sergilediğimiz futbolla uzun yıllar unutulmayacak iz bıraktık. Bu bir başlangıç diyoruz. İnşallah üstüne koyarak devam edip başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'nin müziğini burada çaldırmayı Allah bize nasip eder. Bu inançla çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ama takdir edersiniz ki bu bir süreç. Aldığımız kararlar ya da koyduğumuz hedeflere bugün yarın hemen ulaşılmayabilir. Bu, bizde hayal kırıklığı oluşturmamalı."

Bilinçli ve istikrarlı şekilde hedeflerinin etrafında toplanılması gerektiğini vurgulayan Bilen, "Çünkü bu başarı gelecekse camianın topyekun inanmasıyla gerçekleşecek. Avrupa'da bu sene kazanılan puanlar, oynanan oyunla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir Samsunspor izlettirdik. Bununla da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bayramlaşma programına katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak ise Samsunspor'un hayatının önemli dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Ben Tanju Çolak olduysam, burada oldum, Galatasaray'da olmadım. Burası bizim kulübümüz, bizim vatanımız, bizim hayatımız, bizim sevdamız. Burası bizim aşkımız dersek doğru söylemiş oluruz, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.