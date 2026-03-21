Samsunspor'da Bayramlaşma Töreni

21.03.2026 18:52
Samsunspor, Ramazan Bayramı'nda taraftarlarıyla bir araya gelerek bayramlaşma programı düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun spor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki programda Samsunsporlu yöneticiler, taraftarlarla bayramlaştı.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, burada yaptığı açıklamada, bir bayram gününde Samsunspor taraftarları ve camiasıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Samsunspor'un taraftarı ve camiasıyla güçlü olduğunu belirten Bilen, "Onlar yanımızda olduğu sürece, bize destek verdikleri, güvendikleri, inandıkları sürece daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bilen, 27 yıl sonra çıktıkları Avrupa arenasında başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Avrupa arenasına çıktığımızda birçok spor otoritesinin şans vermediği bir ortamda futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz ve camiamızla hem ülkemize kazandırdığımız puanlar hem de sergilediğimiz futbolla uzun yıllar unutulmayacak iz bıraktık. Bu bir başlangıç diyoruz. İnşallah üstüne koyarak devam edip başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'nin müziğini burada çaldırmayı Allah bize nasip eder. Bu inançla çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ama takdir edersiniz ki bu bir süreç. Aldığımız kararlar ya da koyduğumuz hedeflere bugün yarın hemen ulaşılmayabilir. Bu, bizde hayal kırıklığı oluşturmamalı."

Bilinçli ve istikrarlı şekilde hedeflerinin etrafında toplanılması gerektiğini vurgulayan Bilen, "Çünkü bu başarı gelecekse camianın topyekun inanmasıyla gerçekleşecek. Avrupa'da bu sene kazanılan puanlar, oynanan oyunla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir Samsunspor izlettirdik. Bununla da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bayramlaşma programına katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak ise Samsunspor'un hayatının önemli dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Ben Tanju Çolak olduysam, burada oldum, Galatasaray'da olmadım. Burası bizim kulübümüz, bizim vatanımız, bizim hayatımız, bizim sevdamız. Burası bizim aşkımız dersek doğru söylemiş oluruz, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Samsun’da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler "İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Şırnak’ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı Şırnak'ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak

18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:40
İran’dan ABD ve İsrail’e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
