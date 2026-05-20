Samsunspor'da Kalıcı Başarı Vizyonu

20.05.2026 09:51
Başkan Yıldırım, Samsunspor'un her sene daha da büyüyerek başarı hedeflediğini belirtti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, her sene üzerine koyarak devam edeceklerini belirterek, "Bizim asıl vizyonumuz saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil; her sene bir öncekinin üzerine koyarak büyüyen, sürekli gelişen, kurumsallaşan ve taraftarının her anıyla şartsız gurur duyacağı bir kulüp kültürünü kalıcı kılmaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından sezonu değerlendirdi. Kalıcı başarılar için her sene üstüne koyarak gitmek istediklerine dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Büyük Samsunspor ailesi, yıllar sonra ilk kez katıldığımız Avrupa arenasında sergilediğimiz asil duruş ve elde ettiğimiz başarılarla sadece şehrimizin değil, tüm Türkiye'nin gururu olduğumuz, kulüp tarihimizin en özel sezonlarından birini geride bıraktık. Samsunspor ismini Avrupa'da yeniden en gür sesle duyurmanın ve bu bayrağı dalgalandırmanın büyük sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu uzun ve zorlu maratonda sakatlıklar, şanssızlıklar ve yoğun fikstür yüzünden dalgalanmalar yaşamış olsak da pes etmeyen karakterimizle armamıza yakışır, muhteşem bir finalle sezonu noktaladık. Bizim asıl vizyonumuz saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil, her sene bir öncekinin üzerine koyarak büyüyen, sürekli gelişen, kurumsallaşan ve taraftarının her anıyla şartsız gurur duyacağı bir kulüp kültürünü kalıcı kılmaktır" diye konuştu.

"Bu tarihi yürüyüşte emeğini ve kalbini ortaya koyan teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulübümüzün her kademesinde fedakarca çalışan tüm personelimize ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim" diyen Başkan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Elbette en büyük teşekkür; iç sahada, dış sahada, Avrupa yollarında armanın peşinden kilometreleri hiçe sayarak koşan muazzam taraftarımızadır. Bu süreçte sadece takımımızı desteklemekle kalmayıp, Avrupa'dan gelen rakip takımları ve taraftarları da şehrimizde en güzel şekilde ağırlayarak Türk misafirperverliğini gösteren, Samsun'umuzu Avrupa'ya centilmence tanıtan her birinizi canıgönülden kutluyorum. Bu gurur en çok sizin hakkınız. Gelecek sezon daha güçlü, daha kararlı ve daha yukarıda olmak üzere. Başarılarımız daim olsun!" - SAMSUN

Kaynak: İHA

